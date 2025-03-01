Книгу Президента Туркменистана «Махтумкули – мыслитель мира» презентовали в Пекине

В Культурном центре отеля «Green Rivers Manor» в Пекине состоялась церемония презентации книги Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Махтумкули – мыслитель мира», а также торжественный прием в честь объявления Международного года мира и доверия и 30-летия нейтралитета Туркменистана, сообщает туркменский МИД.

В мероприятии приняли участие посол Туркменистана в Китае Парахат Дурдыев и дипломаты посольства, генеральный секретарь Китайской ассоциации коневодства, заслуженный коневод Туркменистана и лауреат юбилейной медали «К 300-летию Махтумкули Фраги» Юэ Гаофэн, проректор и профессор Университет Нинся и лауреат юбилейной медали «К 300-летию Махтумкули Фраги» Чжао Сяоцзя, преподаватель Северо-западного университета (г.Сиань) С. Машрыков, руководство и сотрудники Культурного центра, а также туркменские студенты, обучающиеся в вузах Пекина.

В своих выступлениях докладчики, подчеркнув важную роль литературного произведения Президента Туркменистана «Махтумкули – мыслитель мира», ставшего знаменательным событием в литературном и культурном пространстве, провели знаменательные параллели между неувядаемым творчеством великого Махтумкули Фраги и празднованием Международного года мира и доверия, совпадающего с 30-летием обретения постоянного нейтралитета Туркменистана.

Прочтение на туркменском и китайском языках широко известного стихотворения Махтумкули «Будущее Туркмении» туркменскими студентами-магистрантами стало финальным аккордом торжества.

В ходе мероприятия посольством Туркменистана в Китае были переданы в дар китайским партнерам и туркменским студентам образцы книги Президента Туркменистана «Махтумкули – мыслитель мира» и сборники переведенных на китайский язык стихотворений Махтумкули Фраги.