Гурбангулы Бердымухамедов обсудил с Euronews приоритеты сотрудничества

Сегодня Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с председателем совета директоров телекомпании Euronews Педро Варгасом Давидом.

Отметив влияние на общественность информационной сферы, которая в Туркменистане стремительно развивается на базе передовых технологий и инноваций, Гурбангулы Бердымухамедов подтвердил готовность страны и впредь расширять совместно с телекомпанией Euronews.

– В нынешнем году мы отмечаем 30-летний юбилей нейтралитета Туркменистана: за минувшее время сделано очень многое как на региональном, так и на глобальном уровне, и сейчас целевые меры так же успешно воплощаются в жизнь. Туркменистан призывает государства планеты и международные организации к тесному сотрудничеству в поддержании мира, дружбы, взаимного уважения и доверия, – сказал Национальный Лидер туркменского народа, выразив убеждённость, что заданные цели можно донести до широкой общественности при поддержке Euronews.

В свою очередь Педро Варгас Давид подчеркнул большую заинтересованность Euronews в последовательном углублении и расширении сотрудничества с Туркменистаном, отметив, что сообща можно добиться многого, и в настоящее время существуют широкие возможности для реализации эффективных инициатив в этой области.

В 2024 году было успешно достигнуто Соглашение о сотрудничестве с агентством «Туркменсвязь»: в течение года на телеканале Euronews транслировались видеоролики о стране экономического и культурно-гуманитарного характера.

В этой связи подчёркивалась необходимость продолжать данную практику с учётом имеющихся больших перспектив для наращивания партнёрства.

В Международный год мира и доверия Туркменистан планирует организовать на национальном и международном уровнях различные мероприятия политического, экономического и культурно-гуманитарного характера. Но главное среди них – Международный форум с участием мировых лидеров, который намечен к проведению на высоком уровне в Ашхабаде 12 декабря.

В соответствии с Концепцией деятельности и приоритетов Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия Национальный Лидер туркменского народа предложил организовать совместно с телекомпанией Euronews мероприятия и диалоговые площадки.

Также Гурбангулы Бердымухамедов подтвердил готовность рассматривать предложения о сотрудничестве с телекомпанией «Euronews» в области повышения квалификации молодых туркменских журналистов и студентов, получающих профильное образование.

Председатель совета директоров телекомпании «Euronews» отметив, что Туркменистан, являясь надёжным партнёром ООН, заявил, что воспользуется возможностью принять участие в Международном форуме, посвящённом знаменательному 30-летию постоянного нейтралитета нашей страны.

Кроме того, Педро Варгас Давид подчеркнул, что у Euronews есть специальная академия, что создаёт возможности для обмена опытом с туркменскими журналистами в этой сфере, а также для развития технического сотрудничества.

Национальный Лидер туркменского народа также подтвердил готовность изучать новые проекты и перспективы с целью более выразительного донесения до общественности сведений о богатой культуре и истории Туркменистана и о создаваемых возможностях в сфере туризма.