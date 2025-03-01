В посольстве Туркменистана в Пакистане презентовали книгу Сердара Бердымухамедова о Махтумкули

В посольстве Туркменистана в Исламабаде состоялась презентация книги Президента Сердара Бердымухамедова «Махтумкули – мыслитель мира», посвященной выдающемуся туркменскому поэту и мыслителю, сообщает туркменский МИД.

Мероприятие, прошедшее с участием представителей диаспоры афганских туркмен, проживающих в Пакистане, стало значимым культурным событием, приуроченным к завершению 2024 года, объявленного в Туркменистане «Кладезем разума Махтумкули Фраги», и предстоящему 2025 году – «Международному году мира и доверия».

Книга, над которой Президент Сердар Бердымухамедов завершил работу в преддверии этих символичных дат, была представлена как ценный подарок не только для туркменского народа, но и для всех ценителей творчества Махтумкули по всему миру. Гости мероприятия смогли ознакомиться с содержанием произведения, в котором глава государства глубоко раскрывает роль поэта в истории туркменской культуры и его вклад в мировую литературу. В ходе обсуждения участники отметили всесторонний подход автора к освещению наследия мыслителя, чьи идеи остаются актуальными и сегодня.

Представители туркменской диаспоры в Пакистане выразили глубокую благодарность Президенту Туркменистана за его литературный труд, подчеркнув его значение для сохранения культурного наследия. В завершение встречи они пожелали Сердару Бердымухамедову дальнейших успехов в его начинаниях, направленных на укрепление мира и развитие национальной культуры.