В Ашхабаде состоялся вечер памяти Медениет Шахбердыевой

В большом зале Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой состоялся концерт-посвящение памяти великой певицы, народной артистки Туркменистана Медениет Шахбердыевой, которой 23 февраля текущего года могло бы исполниться 95 лет.

Долгому и преданному служению легенды туркменской оперы музыкальному искусству, а также её преподавательской деятельности посвятил свою вступительную речь ректор вуза, кандидат искусствоведения Р.Х. Амангельдыев. Также с воспоминаниями о коллеге и с кратким обзором жизни и творчества «туркменского соловья» выступили народный артист Туркменистана А. Гарьягдыев, преподаватель кафедры «История музыки» Г. Довлетова и народная артистка Туркменистана Г. Овезова. С проникновенными стихотворными строками выступила Герой Туркменистана, народный писатель Туркменистана, лауреат Международной премии имени Махтумкули, поэтесса Гозель Шагулыева.

В юбилейном концерте, посвященном 95-летию замечательной артистки, восхищавшей меломанов разных стран мира своим незабываемым лирико-колоратурным сопрано, прозвучали песни, арии, романсы из сокровищницы мировой и национальной музыкальной классики.

В программу музыкального вечера вошли: «Соловей» А. Алябьева, ария «Снегурочка» из оперы «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова, ария Лейли из оперы «Лейли-Меджнун» Д. Овезова и Ю. Мейтуса, дуэт Чарыяра и Лейли из оперы «Конец кровавого водораздела» В. Мухатова, песня Гариба из оперы «Шасенем и Гариб» Д. Овезова и А. Шапошникова, дуэт Агаюнус и Героглы из оперы «Героглы» Р. Реджепова и другие произведения. В числе исполнителей были ведущие вокалисты страны, в том числе ученики Медениет Шахбердыевой и ценители ее замечательного таланта.

Мероприятие прошло на одном дыхании, оставив в сердцах его участников незабываемые эмоции и предоставив им возможность отдать дань уважения выдающейся туркменской певице, ярко и преданно прожившей свою жизнь в искусстве.