В Ашхабаде прошло заседание туркмено-иранской межправкомиссии по консульским вопросам

В здании МИД Туркменистана прошло 17-е заседание Межправительственной туркмено-иранской комиссии по консульским, пограничным и таможенным вопросам. Делегацию Туркменистана возглавил заместитель министра иностранных дел Ахмет Гурбанов, а иранскую сторону представил заместитель министра иностранных дел Вахид Джалалзаде. Об этом сообщает туркменский МИД.

В ходе заседания стороны рассмотрели выполнение соглашений, достигнутых на предыдущей встрече комиссии, которая состоялась в Тегеране в феврале 2024 года. Участники обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества, подчеркнув важность неукоснительного соблюдения всех договоренностей.

В работе комиссии приняли участие руководители и представители профильных министерств и правоохранительных ведомств обеих стран. По итогам встречи был подписан протокол, закрепляющий результаты переговоров.