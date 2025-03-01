Волонтеры НОКПТ обучили правилам первой доврачебной помощи 1500 школьников Ашхабада
За два месяца этого года волонтеры Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана провели обучающую кампанию по правилам оказания первой доврачебной помощи среди детей младшего школьного возраста города Ашхабада.
Цель акции состояла в том, чтобы дети младших классов знали алгоритм оказания первой доврачебной помощи и могли применять его в различных ситуациях: при ожоге, ушибе, носовом кровотечении и в других случаях
Волонтеры охватили тренингами 10 школ столицы: №№ 21,86,140,92,129,68,76,135,2 и туркмено-турецкую школу.
Всего было обучено более 1500 школьников (с 1 по 5 классы) по таким темам, как порезы, носовое кровотечение, ожоги, ушибы, навык вызова скорой помощи.
В акции приняли участие 32 волонтера города Ашхабада и Ахалского велаята, которые предварительно прошли полный курс по оказанию первой доврачебной помощи и были подготовлены как инструкторы.