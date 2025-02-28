Щедрый на осадки февраль порадовал аграриев восточного региона Туркменистана

Щедрый на осадки февраль порадовал аграриев восточного региона Туркменистана

Щедрый на осадки февраль на большей части Лебапского велаята порадовал аграриев обильным дождём и выпавшим снегом, который быстро растаял.

Благодаря осадкам достаточно оросились пшеничные поля. По мнению специалистов дождевая вода хорошо влияет на рост озимых, сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

Прошлой осенью здесь было засеяно пшеницей 130 тысяч гектаров и везде получены хорошие всходы. Сейчас идет уход за пшеницей, в установленные сроки вносятся удобрения, проводится борьба с сорняками.

Поля, засеянные сортами пшеницы «Алексеич», «Безостая», «Sähraýy», «Bagtyýarlyk», «Berkarar», «Berkararlyk», в эти дни напоминают огромное пространство, застеленное зелёным ковром. Осталось совсем мало времени до того периода, когда они начнут быстро набирать рост.

Хлеборобам предстоит сдать в закрома страны 310 тысяч тонн хлеба. На полях уже работают мощные пахотные тракторы «Case», «John Deere 8245R», «Claas Axion 850» и «Беларусь 1221». Вместе с обычными сеялками «СЧХ 4Б» готовы к выходу на поля точечные сеялки «Monosem NG Plus 4», «Gaspardo» и «Cansa», применение которых приносит ощутимый экономический эффект, и тракторы, к которым они будут подвешены.

Этой весной в велаяте планируется засеять хлопчатником 130 тысяч гектаров площадей. В эти дни идёт подготовка посевного материала сортов, устойчивых к местным почвенно-климатическим условиям. Больше половины полей, выделенных под хлопчатник — 66 тысяч 562 гектара засеют сортом хлопчатника «S-2006». 41 тысяча 812 гектаров отведены под «Ýoloten-39». «Ýoloten-7» займёт 19 тысяч 924 гектара, а «Ýoloten-53» – 754 гектара.

Ещё 948 гектаров выделено под сорт «Garaşsyzlyk-30». На местных хлопкоочистительных предприятиях намерены подготовить тринадцать тысяч двести тонн посевного материала, что, по мнению специалистов, достаточно, чтобы засеять отведённые для этой культуры поля, отмечает источник.