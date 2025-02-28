Щедрый на осадки февраль порадовал аграриев восточного региона Туркменистана

Щедрый на осадки февраль на большей части Лебапского велаята порадовал аграриев обильным дождём и выпавшим снегом, который быстро растаял.

Благодаря осадкам достаточно оросились пшеничные поля. По мнению специалистов дождевая вода хорошо влияет на рост озимых, сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

Прошлой осенью здесь было засеяно пшеницей 130 тысяч гектаров и везде получены хорошие всходы. Сейчас идет уход за пшеницей, в установленные сроки вносятся удобрения, проводится борьба с сорняками.

Поля, засеянные сортами пшеницы «Алексеич», «Безостая», «Sähraýy», «Bagtyýarlyk», «Berkarar», «Berkararlyk», в эти дни напоминают огромное пространство, застеленное зелёным ковром. Осталось совсем мало времени до того периода, когда они начнут быстро набирать рост.

Хлеборобам предстоит сдать в закрома страны 310 тысяч тонн хлеба. На полях уже работают мощные пахотные тракторы «Case», «John Deere 8245R», «Claas Axion 850» и «Беларусь 1221». Вместе с обычными сеялками «СЧХ 4Б» готовы к выходу на поля точечные сеялки «Monosem NG Plus 4», «Gaspardo» и «Cansa», применение которых приносит ощутимый экономический эффект, и тракторы, к которым они будут подвешены.

Этой весной в велаяте планируется засеять хлопчатником 130 тысяч гектаров площадей. В эти дни идёт подготовка посевного материала сортов, устойчивых к местным почвенно-климатическим условиям. Больше половины полей, выделенных под хлопчатник — 66 тысяч 562 гектара засеют сортом хлопчатника «S-2006». 41 тысяча 812 гектаров отведены под «Ýoloten-39». «Ýoloten-7» займёт 19 тысяч 924 гектара, а «Ýoloten-53» – 754 гектара.

Ещё 948 гектаров выделено под сорт «Garaşsyzlyk-30». На местных хлопкоочистительных предприятиях намерены подготовить тринадцать тысяч двести тонн посевного материала, что, по мнению специалистов, достаточно, чтобы засеять отведённые для этой культуры поля, отмечает источник.