Хит Akon Right Now (Na Na Na) преодолел отметку в 1 миллиард просмотров на YouTube

Композиция Right Now (Na Na Na) от американского хитмейкера Akon официально вошла в престижный клуб музыкальных видео с миллиардом просмотров на YouTube. Согласно последним данным, клип достиг отметки в 1 002 505 827 просмотров, сообщает daily.afisha.ru.

Трек, ставший одним из главных хитов с третьего студийного альбома артиста Freedom, был выпущен в 2008 году и за прошедшие годы приобрел статус вневременной классики поп-музыки нулевых.

В погоню за этим достижением уверенно идет еще одна композиция исполнителя — сингл Don’t Matter 2007 года, который уже накопил более 700 миллионов просмотров и имеет все шансы стать следующим треком Akon, покорившим заветную отметку.

Музыкант присоединился к группе артистов, чьи клипы преодолели миллиардный рубеж за последние годы. В их числе такие легендарные композиции, как Californication группы Red Hot Chili Peppers, Still D.R.E. от Dr. Dre, ставший интернет-мемом хит Rick Astley Never Gonna Give You Up и трек Bodak Yellow исполнительницы Cardi B.