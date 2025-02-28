На сцене Пушкинского театра в Ашхабаде состоялась премьера спектакля «Мать»

Государственный русский драматический театр имени А.С.Пушкина представил свой новый спектакль «Мать», поставленный по пьесе Махтумкули Мышшыева «Эне». Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Премьера состоялась в рамках национального конкурса, который проходит среди театров страны под названием «Сердце матери наполнено теплом».

Спектакль поставлен в жанре комедийной драмы с элементами гротеска режиссером-постановщиком Байрамом Гараджаевым.

Когда-то в семье Акгёзель-эдже было счастье. Об этом свидетельствует фотография молодой пары – её и супруга. Но рядом часы, которые неумолимо отмеряют время. Сыновья выросли и разъехались.

В финальном слове Акгёзель-эдже, уличив невесток в алчности, а сыновей в безволии, произносит правдивую фразу: «Я дала вам жизнь, но не дала правильного воспитания». Режиссер-постановщик как бы напомнил спектаклем – «Сказка – ложь, но в ней намёк, добрым молодцам урок».

И своей безупречной игрой его в этом поддержали актеры.

Художнику-постановщику, заслуженному работнику культуры Татьяне Прадан в декорациях удалось показать необычную историю матери, отмечает источник.