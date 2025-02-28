В Таджикском национальном университете презентовали новую книгу Президента Туркменистана

В Таджикском национальном университете состоялось торжественное мероприятие, посвященное объявлению 2025 года «Международным годом мира и доверия», 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, а также презентации новой книги Президента Сердара Бердымухамедова «Махтумкули – мыслитель мира». Мероприятие было организовано посольством Туркменистана в Республике Таджикистан, сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство.

На встрече присутствовали высокопоставленные лица, включая Постоянного координатора ООН в Таджикистане Парвати Рамасвами, представителей Союза писателей Таджикистана, руководство и студенты университета, а также представители СМИ.

Проректор Таджикского национального университета Б.Сафарморад отметил особую значимость мероприятия для вуза и выразил готовность к дальнейшему расширению сотрудничества с туркменской стороной в сфере науки и образования.

Посол Туркменистана Аймырат Гочмырадов во время своего выступления подробно рассказал о содержании книги «Махтумкули – мыслитель мира», подчеркнув значение творчества поэта в контексте принципов мира и доверия.

Участники мероприятия также ознакомились со специальной выставкой, где особое место занимали книги Президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова, часть экспонатов была передана в дар университетской библиотеке, отмечает источник,

В этот же день состоялась отдельная встреча посла Туркменистана с проректорами университета, на которой обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества в области науки и образования.