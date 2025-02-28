В Министерстве адалат Туркменистана состоится приём граждан по правовым вопросам

1 марта сотрудниками Министерства адалат Туркменистана, Генеральной прокуратуры Туркменистана, Верховного суда Туркменистана и членами Ашхабадской городской коллегии адвокатов будет проводиться приём граждан по правовым вопросам. Об этом сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

Приём состоится в здании Министерства адалат Туркменистана по адресу: г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 150.

Время приема с 9.00 до 12.00.

Контактные телефоны: (+99312) 39-19-20, 39-19-21.