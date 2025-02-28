«В космосе мне очень не хватает настоящего кофе», — признался Олег Кононенко

В Технологическом университете им. А.А. Леонова состоялась встреча студентов с выдающимся космонавтом Олегом Кононенко — Героем России, Героем Туркменистана и заместителем начальника ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» по подготовке космонавтов, сообщает пресс-служба вуза.

Во время открытого диалога уроженец Туркменистана поделился своим нелегким путем к звездам, рассказав о сложных решениях и преодолении препятствий на пути к осуществлению мечты. Студенты активно интересовались возможностью стать космонавтами, особенностями подготовки к полетам, а также ощущениями человека, впервые покидающего Землю и выходящего в открытый космос.

Особое внимание было уделено бытовым вопросам космической жизни. Участников встречи интересовали условия проживания на корабле и организация питания. Олег Дмитриевич рассказал, что космонавты в основном употребляют специальную сублимированную пищу, но иногда могут получать и обычные продукты промышленного производства. При этом космонавт признался, что больше всего во время пребывания на орбите ему не хватает настоящего кофе.