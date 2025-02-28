В Китае мужчина выиграл Maserati в детской игре

Житель города Биньчжоу в Китае выиграл Maserati, сыграв в детскую игру на ночном рынке. По данным South China Morning Post, мужчина потратил на развлечение 280 долларов, пишет snob.ru.

Игра требовала от участников бросать кольца и попадать в цели. Главным призом на стенде оказался автомобиль Maserati стоимостью около 235 000 долларов.

Мужчина по фамилии Ван решил попытать удачу и принял участие в игре. За три часа он бросил почти 8 000 колец и сумел выиграть машину. Счастливчик признался, что руки болят после бросков. Он также поделился, что в свободное время любит играть в баскетбол и хорошо выполняет трехочковые броски.

Однако позже выяснилось, что автомобиль не станет собственностью Вана, а будет предоставлен ему лишь в аренду на один год. Мужчина пытается договориться с владельцем стенда о замене приза на деньги.

Некоторые интернет-пользователи предлагают Вану заработать на автомобиле. Среди предложенных вариантов — сдача Maserati в аренду для свадеб.