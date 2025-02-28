В Дашогузе открыта художественная выставка в честь Международного женского дня

В историко-краеведческом музее Дашогузского велаята в преддверии Международного женского дня открылась выставка работ художников региона.

Здесь широко представлены картины, гобелены и скульптуры, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Авторы работ предлагают посетителям выставки вдохновиться женской красотой, весной и цветами.

От полотен, выполненных в ярких солнечных красках, веет теплом и добротой, все они глубоко насыщены светлыми весенними мотивами. Среди произведений — картины М.Мышшиева «Натюрморт» и «Хурма», Ш.Тойлиева «Гёроглы», М.Бабаджанова «Любовь в Гургенче», С.Давлетова «Невестка с дутаром», скульптуры Б.Аннамедова.

На выставке также представлены работы преподавателей Дашогузской детской художественной школы.

Все экспонаты выставки создают праздничное настроение, отмечает источник.