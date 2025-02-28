В Ашхабаде работает миссия ВОЗ: по итогам обзора Национальной программы контроля над ТБ

24 февраля в Туркменистан прибыла техническая консультативная миссия Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ/ВОЗ) 2025 года. Цель миссии — представление результатов обзора Национальной программы по обеспечению эффективного контроля над туберкулезом в Туркменистане (НПТ) на 2021-2025 годы. Также намечено заложить основы для нового НПТ на период с 2026 по 2030 годы.

Пятидневную миссию возглавляет Аскар Едильбаев, региональный советник ЕРБ/ВОЗ по лечению туберкулеза и лекарственно-устойчивой его формы в сопровождении эксперта ЕРБ/ВОЗ Михаила Волика.

Работа миссии началась со встречи, организованной Страновым офисом ВОЗ в Туркменистане, для представления результатов обзора НПТ 2021-2025. Данный обзор проводился в 2024 году группой экспертов ЕРБ/ВОЗ под руководством Аскара Едильбаева. В рамках встречи Михаил Волик представил проект дорожной карты для разработки нового стратегического плана по борьбе с ТБ в Туркменистане на период 2026-2030 годы. Встреча собрала представителей Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Туркменского государственного медицинского университета имени Мырата Гаррыева, Дирекции центров инфекционных заболеваний, медицинских учреждений Ашхабада и Ахалского велаята, Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана, Координационного комитета Туркменистана.

Важным компонентом миссии стала встреча команды ВОЗ с министром здравоохранения Туркменистана Мырадом Маммедовым. Во время беседы Аскар Едильбаев представил краткий обзор результатов обзора НПТ, подчеркнул цели и приоритетные направления нового Национального стратегического плана и отметил приверженность Туркменистана инициативе регионального директора ЕРБ/ВОЗ Ханса Клюге «Центральная Азия без туберкулеза». Также на встрече были рассмотрены возможности для Туркменистана поделиться своим передовым опытом в борьбе с ТБ со странами Европейского региона, тем самым внося вклад в достижение глобальной цели по ликвидации эпидемии ТБ к 2030 году.

Основная цель миссии Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения – укрепить потенциал Туркменистана в борьбе с ТБ на национальном уровне. В целях снижения бремени туберкулеза в регионе, ВОЗ и Правительство Туркменистана продолжат плотное сотрудничество в этой области, сообщается в пресс-релизе ВОЗ.