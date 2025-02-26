IFT 2025: Туркменистан раскрывает новые горизонты для частного сектора

Осталось меньше месяца до начала проведения первого Международного форума по привлечению инвестиций в частный сектор «Инвестиции в будущее Туркменистана» (IFT 2025), который состоится 18 марта этого года в Ашхабаде.

IFT 2025 — это уникальная возможность для установления деловых контактов, презентации проектов и обмена опытом. Форум станет важным шагом на пути к укреплению позиций Туркменистана как привлекательного направления для инвестиций и устойчивого развития.

На сегодняшний день это мероприятие привлекло внимание около 200 компаний из разных стран в их числе Китай, Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Эстония, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Германия, Украина, Таджикистан. Крупные компании из всего Туркменистана представят свои инвестиционные проекты в ходе форума, а выставка, которая будет проходить в Выставочном зале Торгово-промышленной палаты Туркменистана в период с 17 по 19 марта наглядно продемонстрирует достижения частного сектора Туркменистана в разных сферах.

В форуме также примут участие представители ведущих международных финансовых институтов и организаций, включая ООН, ОБСЕ, Евразийский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития и Всемирный банк. Их участие позволит обсудить актуальные вызовы и перспективы развития экономики Туркменистана, а также найти новые пути сотрудничества.

Организаторами IFT 2025 выступают Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана и Торгово-промышленная палата в сотрудничестве с Хозяйственным обществом «TMT Consulting Group».

Детальная информация доступна на официальном сайте мероприятия: www.ift.com.tm.