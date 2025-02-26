Туркменский вуз представлен на Международной научной ярмарке в Индонезии

Делегация Инженерно-технологического университета Туркменистана имени Огуз хана участвует в V Международной молодежной научной ярмарке (YISF), которая проходит в городе Маланг Индонезии с 21 по 25 февраля.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», в делегацию вуза вошли преподаватель Атамырат Алтыев, студент 3 курса Сулейманмухаммет Шамухаммедов и студент 2 курса Аймырат Халназаров.

На площадке YISF молодые ученые демонстрируют свои научные работы в пяти направлениях, включая социальные науки, окружающую среду, жизнедеятельность, инновационные науки и инженерию.

Команда из Туркменистана представила участникам ярмарки разработку «Научные основы получения зеленого цемента из промышленных отходов». Презентация туркменской делегации познакомила с инновационной научной работой, призванной способствовать решению таких глобальных задач, как устойчивое развитие, охрана окружающей среды и разработка новых технологий.

YISF объединила собой талантливых и перспективных представителей молодежи — 446 команд из 24 стран мира.

Участие представителей Туркменистана в этом престижном мероприятии имеет важное значение для обогащения деятельности молодых ученых страны, ее наполнения новым содержанием, а также расширения взаимодействия со странами мира в данном направлении.

По итогам ярмарки состоится награждение авторов лучших проектов, отмечает источник.