Туркменские студенты завоевали три золота на YISF в Индонезии

Студенты Инженерно-технологического университета имени Огуз хана Сулейманмухаммет Шамухаммедов и Аймурат Халназаров завоевали три золотые медали на Международной научной выставке молодежи (YISF) в Индонезии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Туркменистана.

Туркменские студенты представили научную работу «Научные основы получения зеленого цемента из промышленных отходов» под руководством преподавателя университета Атамурата Алтыева. Проект принес им золотую медаль в категории «Защита окружающей среды», специальную награду Организации молодых ученых Малайзии (MYSO) за лучшую научную работу 2025 года, а также награду «Semi Grand Award» от Индонезийской ассоциации молодых ученых (IYSA).

В конкурсе, проходившем по пяти направлениям – общественные науки, экология, биология, инновационные науки и инженерия – приняли участие 446 команд из 24 стран. Международное соревнование стало площадкой для презентации научных работ и развития международного сотрудничества в сфере образования и инноваций.

В рамках мероприятия участники из Туркменистана, Индонезии, Австрии, Китая, Казахстана, Филиппин, ЮАР, Мексики, Гонконга, Саудовской Аравии, Республики Корея, Узбекистана, Таиланда, ОАЭ, Бангладеш, Ирана, Румынии, Бразилии, Турции, Сингапура, Вьетнама, США, Индии и Малайзии представили инновационные проекты, направленные на решение глобальных проблем устойчивого развития, защиты окружающей среды и развития новых технологий.