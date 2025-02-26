Туркменистан и Совет по высшему образованию Турции определили векторы сотрудничества

По поручению Президента Туркменистана 24 февраля делегация во главе с министром образования Джумамыратом Гурбангельдыевым встретилась с председателем Совета по высшему образованию Турецкой Республики Эролом Озваром.

Как сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана, в ходе встречи обсуждались вопросы вывода сотрудничества между вузами двух стран на более высокий уровень.

Было отмечено, что в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным в 2023 году между правительствами Туркменистана и Турции, сфера сотрудничества в области высшего профессионального образования существенно расширилась.

Также было подчеркнуто, что обмен опытом в сфере образования и науки с ведущими высшими учебными заведениями Турецкой Республики поможет туркменской молодежи стать квалифицированными специалистами.

Стороны договорились начать сотрудничество между вузами Турции, которые включены в список высших учебных заведений мирового уровня, и высшими учебными заведениями Туркменистана для:

изучения опыта турецкого Центр оценки, отбора и размещения студентов (ÖSYM);

реализации программы «Модуль обучения дружбе с окружающей средой» совместно с Университетом Çanakkale Onsekiz Mart Турецкой Республики;

активизации сотрудничества между Туркменским государственным университетом имени Махтумкули и Университетом социальных наук Турецкой Республики;

предоставления Советом по высшему образованию Турции студенческих мест гражданам Туркменистана;

изучения накопленного опыта ИТ-центров и технопарков, действующих в высших учебных заведениях двух стран, в частности, налаживанию сотрудничества с Научно-технологическим центром Инженерно-технологического университета имени Огуз Хана Туркменистана;

публикации статей профессоров и преподавателей из Туркменистана в международно-индексируемых журналах Турецкой Республики;

проведению совместных исследований с учебными заведениями Турецкой Республики по литературе, истории, культуре, политической, экономической и культурной жизни Туркменистана и Турции.

Все эти направления были горячо поддержаны со стороны Председателя Совета по высшему образованию Турецкой Республики Эрола Озвара, который выразил большое желание наладить сотрудничество на высоком уровне между высшими учебными заведениями двух стран.