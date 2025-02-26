Стала известна дата начала чемпионата Туркменистана по футболу в сезоне-2025

Старт Высшей лиги Туркменистана по футболу в сезоне-2025 запланирован на 4 марта, сообщается на официальном сайте Федерации футбола.

Национальный трофей разыграют 8 команд. Три клуба – «Алтын Асыр», «Ашхабад» и «Копетдаг» представляют столицу. «Небитчи» из Балканабата и «Шагадам» из Туркменбаши – Балканский велаят, «Мерв» – Марыйский велаят, «Ахал» – Ахалский велаят, а «Аркадаг» – одноимённый город государственного значения.

33-й чемпионат Туркменистана по футболу среди клубов Высшей лиги стартует матчем «Ахал» – «Небитчи». На следующий день, 5 марта, пройдут еще два матча: «Алтын Асыр» примет «Ашхабад» в столичном дерби, а «Мерв» отправится в гости к «Шагадаму».

Встреча «Аркадага» с «Копетдагом» перенесена на более позднюю дату. Отметим, что 5 марта «Аркадаг» сыграет на выезде с индийским «Ист-Бенгалом» в первом четвертьфинальном матче Лиги вызова АФК, ответная встреча пройдет в столице Туркменистана 12 марта.

Напомним, в 2024 году чемпионат Туркменистана по футболу прошёл в четыре круга. Победителем его во второй раз подряд стала команда «Аркадаг». Серебряные медали национального первенства завоевал «Ахал», а бронзовые – столичный «Алтын Асыр».

Лучшим футболистом Туркменистана минувшего сезона был признан нападающий «Ахала» Эльман Тагаев. А в споре бомбардиров первенствовал с 31 забитым мячом форвард «Аркадага» Дидар Дурдыев.