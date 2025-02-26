В Туркменистане продолжается приём заявок на конкурс «ICT Start-Up»

Министерство образования Туркменистана совместно с Государственным энергетическим институтом продолжает прием заявок на конкурс инновационных проектов «ICT Start-up: инновационные технологии для устойчивого развития», который состоится 18-19 апреля 2025 года.

Конкурс направлен на поддержку талантливой молодежи, стремящейся развивать предпринимательские навыки и создавать собственные предприятия. К участию приглашаются молодые люди до 30 лет, обладающие соответствующими навыками и представленные образовательными или научными учреждениями.

Соревнование будет проходить по семи направлениям: искусственный интеллект, робототехника и автоматизация, умные сельскохозяйственные технологии, умный город, образование и электронное обучение, цифровая медицина и системы услуг.

Участники должны подготовить презентацию своего проекта объемом 5-10 страниц в формате PDF и отправить ее до 15 апреля на электронную почту ictstartaptdei@gmail.com. На первом этапе конкурса, помимо доклада, необходимо представить презентацию или видеоматериалы о проекте.

Проекты должны относиться к одной из следующих категорий: создание малого бизнеса, закупочные проекты, крупномасштабные проекты, творческие или социальные проекты. Участвовать можно как в группах, так и индивидуально.

Победители заключительного этапа будут награждены дипломами, благодарственными и почетными грамотами Министерства образования. Для регистрации необходимо заполнить онлайн-форму Google по этой ссылке.

Конкурс пройдет в учебном корпусе Государственного энергетического института Туркменистана с 09:00 до 18:00. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +993 522 5-75-02; +993 62 65 88 55.