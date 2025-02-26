В Туркменистане запущен электронный сервис для ввоза радиоэлектронных средств

Агентство «Türkmenaragatnaşyk» совместно с молодыми специалистами хозяйственного общества «Санлы чозгут — IT мейданча» разработало и запустило новый электронный сервис на официальном сайте mincom.gov.tm. Система позволяет физическим и юридическим лицам подавать заявления в электронном виде для получения разрешений на ввоз в Туркменистан радиоэлектронных средств, включая мобильные телефоны, Wi-Fi роутеры и другое оборудование.

Новый сервис интегрирован с системой «Единое окно» Государственной таможенной службы Туркменистана и доступен на русском и английском языках. В электронные заявления и разрешения внесены коды радиоэлектронных средств и высокочастотного оборудования в соответствии с номенклатурой внешнеэкономической деятельности.

В настоящее время в Агентстве создана и активно функционирует информационно-технологическая база, принимающая заявления исключительно через официальный веб-сайт. Все разрешения, выдаваемые агентством «Türkmenaragatnaşyk», передаются в Государственную таможенную службу через цифровую систему по внутренней IP-сети.

Созданная информационная база содержит полные данные о ввозимых радиоэлектронных средствах, включая разрешения, таможенные документы, марки и модели устройств, их количество, заводские и IMEI-номера каждого устройства.

Эти новшества реализуются в рамках политики Президента Туркменистана по развитию цифровой экономики, внедрению передовых методов, расширению цифровых и электронных услуг, а также повышению их устойчивости к киберугрозам. Постоянная модернизация технической базы страны позволяет раскрыть потенциал молодежи и подготовить специалистов, в полной мере владеющих достижениями научно-технического прогресса.