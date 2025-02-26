В Туркменистане завершился второй этап государственного конкурса по иностранным языкам

21 февраля в Туркменистане успешно прошел второй этап Государственного конкурса по иностранным языкам, охвативший Ашхабад и все велаяты страны. Конкурс, организованный Министерством образования Туркменистана, направлен на проверку знаний учащихся, выявление талантливой молодежи и повышение качества изучения иностранных языков.

В этом году конкурс проводится уже в третий раз и включает соревнования по английскому и русскому языкам в четырех возрастных категориях. Во втором этапе приняли участие 705 слушателей различных образовательных центров краткосрочных курсов со всей страны, ставших победителями первого тура.

География участников охватила все регионы Туркменистана:

Ашхабад и Ахалский велаят — 174 участника

Балканский велаят — 83 участника

Дашогузский велаят — 122 участника

Лебапский велаят — 121 участник

Марыйский велаят — 205 участников

По итогам соревнований 203 слушателя получили право участвовать в заключительном третьем этапе, который состоится 19-20 марта 2025 года. Конкурсные задания были подготовлены с использованием технологий искусственного интеллекта, а весь процесс проходил под контролем Центральной организационной группы с соблюдением принципов прозрачности и объективности.

Победителям второго этапа вручены дипломы соответствующих степеней от Главных управлений образования города Ашхабада и велаятов. Ожидается, что финальный этап конкурса будет особенно конкурентным, так как в нем примут участие самые талантливые молодые люди со всей страны.