В марте жителей Туркменистана ожидают четыре нерабочих дня

Согласно опубликованному в начале 2025 года производственному календарю Министерства труда и социальной защиты населения Туркменистана, туркменистанцы отдохнут 4 дня в марте.

Официальными нерабочими днями объявлены:

8 марта — Международный женский день

— Международный женский день 21-22 марта — Национальный праздник весны

— Национальный праздник весны 30 марта — Ораза байрамы

При этом следует учесть, что согласно части 2 статьи 81 Трудового кодекса Туркменистана, если нерабочий праздничный или памятный день совпадает с выходным днём (воскресеньем), то выходным будет следующий после праздничного рабочий день.