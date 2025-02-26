В Керки прошел музыкальный вечер «Туркменский соловей» — памяти Медениет Шахбердыевой

Музыкальный вечер «Туркменский соловей», посвященный 95-летию со дня рождения оперной певицы, народной артистки Туркменистана Медениет Шахбердыевой, состоялся в Культурном центре Керкинского этрапа. Об этом сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

Со всех уголков страны в Керки съехались поклонники певицы, обладавшей редким талантом и уникальным голосом.

Медениет Шахбердыева родилась в Керки, здесь прошли её детские годы. Жители восточного этрапа страны чтят свою землячку, которая, выступая на сцене многих стран мира, прославила своим талантом Туркменистан. Её выступления встречались на «бис», вызывая чувства восторга и восхищения у поклонников оперного искусства Германии, Франции, Польши, Индии, Канады, Швеции.

Ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустемова и заведующая отделом нематериального культурного наследия Министерства культуры Туркменистана Джемиле Гурбанова рассказали о жизни и творчестве певицы, отметив её одержимость в достижении высот музыкального искусства.

Был также отмечен огромный вклад Медениет Шахбердыевой в деле подготовки молодых талантливых певцов.

Отдельной темой вечера стал репертуар певицы, в котором наряду с произведениями туркменских композиторов были арии из опер мировой классики, включая романс А.Алябьева «Соловей» — его она исполняла с особой виртуозностью.

Вечер продолжился концертом мастеров искусств, приехавших в древний город из разных велаятов страны и Ашхабада. Были исполнены песни из репертуара Медениет Шахбердыевой, в том числе партии из оперы «Конец кровавого водораздела» Вели Мухадова, «Шасенем и Гариб» Данатара Овезова и Адриана Шапошникова.

Вечер прошёл в атмосфере глубокого почитания таланта великой певицы, отмечает источник.