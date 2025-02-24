Maserati представила роскошный кабриолет GranCabrio Modena с 490-сильным мотором

Итальянский автопроизводитель Maserati представил новую модификацию кабриолета GranCabrio — версию Modena.

По данным портала Autoevolution, новинка оснащена 3,0-литровым V6 двигателем с двойным турбонаддувом, мощностью 490 лошадиных сил. Автомобиль обладает системой полного привода и разгоняется до 100 км/ч за 4 секунды. Максимальная скорость достигает 300 км/ч.

Ранее GranCabrio предлагался в двух вариантах: полностью электрическая версия Folgore с мощностью 761 л.с. и версия Trofeo с 550-сильным двигателем. Новая модель Modena стала более доступной, сохраняя впечатляющую динамику.

Хотя официальная цена Maserati GranCabrio Modena еще не объявлена, ожидается, что она будет ниже стоимости версии Trofeo (€292 166 / около $305 500), но выше электрической модификации Folgore (€208 250 / около $217 700).