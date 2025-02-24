ChatGPT штурмует вершины: за полгода аудитория удвоилась до 400 млн юзеров

OpenAI всё больше напоминает уверенного коммерческого гиганта. На днях компания объявила, что её чат-бот ChatGPT теперь собирает 400 млн активных пользователей каждую неделю, отмечает TechCrunch.

Это впечатляющий скачок: в декабре 2024 года юзеров насчитывалось 300 млн, а в августе — всего 200 млн. Темпы роста явно не сбавляются.

Точное число подписчиков ChatGPT Plus и Pro остаётся загадкой, но в корпоративном сегменте дела идут в гору. OpenAI сообщила о 2 млн платных B2B-пользователей — вдвое больше, чем в сентябре 2024 года.

Разработчики тоже не отстают: за полгода количество запросов к API компании увеличилось в два раза.

Заявление OpenAI прозвучало вскоре после того, как китайская DeepSeek представила свою технологию, бросив вызов лидеру рынка. Похоже, OpenAI решила напомнить конкурентам и миру: её позиции крепки, а бизнес процветает. Рост аудитории и успех в B2B — яркое тому подтверждение.