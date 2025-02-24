Суперкомпьютер на колёсах: Volvo представит ES90 с чипом Nvidia Drive AGX Orin

Компания Volvo анонсировала выпуск электроседана ES90 с мощной вычислительной системой Nvidia Drive AGX Orin. Этот чип способен обрабатывать 508 триллионов операций в секунду (TOPS), что позволит улучшить безопасность и управление автомобилем, сообщает The Verge.

Чип станет частью технологической платформы Superset, на которой будут базироваться будущие модели компании.

Система Orin заменит ранее запланированный чип Xavier, так как возросшая вычислительная нагрузка потребовала большей мощности. Volvo отмечает, что это поможет «увеличить модель глубокого обучения и нейросети с 40 миллионов до 200 миллионов параметров».

Платформа Superset позволит автомобилю получать беспроводные обновления программного обеспечения.

«Volvo ES90 — один из самых технически продвинутых автомобилей на рынке сегодня, разработанный с расчетом на дальнейшее совершенствование со временем», — заявил главный инженер Volvo Андерс Белл.

ES90 станет вторым автомобилем Volvo на архитектуре SPA2 после EX90. Компания учла проблемы предыдущей модели и готова представить новинку публике.