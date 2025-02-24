«Самый умный ИИ» Grok 3 от Илона Маска стал бесплатным для всех

Компания xAI выпустила модель искусственного интеллекта Grok 3, названный главой компании Илоном Маском «самым умным ИИ в мире». Теперь модель доступна бесплатно для каждого.

«Вот он: самый умный ИИ в мире, Grok 3, теперь доступен бесплатно (пока наши серверы не расплавятся). Попробуйте Grok 3 прямо сейчас <…>», — говорится в сообщении xAI в соцсети X.

При этом отмечается, что пользователи подписок X Premium+ и SuperGrok получат «расширенный доступ» и ранний доступ к новым функциям.

Согласно заявлению стартапа, Grok 3 превосходит конкурентов в логике, математике, программировании и следовании инструкциям. В рейтинге Chatbot Arena он набрал 1402 балла, обойдя даже OpenAI GPT-4o (1377) и Google Gemini 2.0 (1385).

Grok 3 получил две новые функции. Первая – DeepSearch, – это «мощный агент, который может быстро синтезировать ключевую информацию, рассуждать о противоречивых фактах и мнениях и извлекать ясность из сложности». Вторая — Think, улучшает стратегию решения задач. Она научилась «исправлять ошибки посредством перебора с возвратом, упрощать шаги и применять знания, полученные во время предварительной подготовки. Как и человек, при решении сложной задачи он может потратить на рассуждения от нескольких секунд до нескольких минут, зачастую рассматривая несколько подходов, проверяя собственное решение и оценивая, как выполнить требования задачи в точности», рассказали в xAI.

Модель доступна в веб-версии, мобильном приложении и на платформе X. Вскоре откроется доступ к новой модели через API, причём можно будет пользоваться как стандартным вариантом ИИ, так и версией DeepSearch.