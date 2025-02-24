Представлен ноутбук с деревянной резной крышкой, сделанной вручную: в единственном экземпляре

Компания Shimane Fujitsu преодолела важный рубеж – ее производственное подразделение Fujitsu Client Computing выпустило 50 миллионов компьютеров. Эту веху отпраздновали выпуском необычного устройства — ультрабука FMV Note C с деревянной крышкой, украшенной резьбой в технике кумико. Об этом сообщает IT Media.

Кумико – это искусство, зародившееся в Японии около 1500 лет назад, оно использует маленькие деревянные элементы для создания сложных узоров. Для такой техники древесину (чаще японского кипариса хиноки или кедра суги) нарезают на рейки, которые впоследствии шлифуют, подрезают и выкладывают вместе, как кусочки мозаики.

На крышке ноутбука находится 5800 элементов, изготовленных из четырёх видов дерева. Резьба была выполнена вручную мастером Фунаки Киеси – он потратил на работу 2−3 месяца.

Особенность работы заключалась в том, что крышка не могла быть слишком толстой. Каждая деталь была тщательно обработана, а толщина узоров не превышает 4 мм. В ноутбуке присутствуют и другие декоративные элементы. К примеру, клавиши S, F и J получили деревянные накладки, эти буквы символизируют аббревиатуру Shimane Fujitsu Japan.

Shimane Fujitsu производит персональные компьютеры уже более 30 лет. Это не первый памятный ноутбук компании: аналогичную модель выпустили после достижения рубежа в 40 миллионов произведённых устройств.