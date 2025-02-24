Представлены премиальные Oppo Watch X2 с сапфировым стеклом и титановым безелем

Компания Oppo официально представила смарт-часы Watch X2. В Европе и США аксессуар известен как OnePlus Watch 3.

По данным Gizmochina, устройство оснащено 1,5-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем (466 × 466 пикселей, 2200 кд/м²), сапфировым стеклом и титановым безелем.

Часы работают на двух микропроцессорах: Snapdragon W5 Gen 1 с Wear OS 5.0 и BES2800BP с RTOS, что увеличивает автономность. Батарея 631 мА·ч обеспечивает до 5 дней работы в обычном режиме и до 16 дней в режиме энергосбережения.

Заявлена защита по стандартам IP68 и MIL-STD-810H.

Функция «60-секундная проверка здоровья» анализирует 14 параметров, в том числе сердечный ритм, уровень кислорода в крови, температуру тела и другие показатели.

Часы поддерживают больше ста спортивных режимов и оснащены двойным GPS-модулем для быстрого и точного определения местоположения.

Oppo Watch X2 поступили в продажу в Сингапуре в чёрном цвете с силиконовым ремешком за $375 и в синем цвете с кожаным ремешком за $410.

В Китае часы стоят $345 в чёрном цвете, $355 в серебристом и $370 в синем.Даты открытия продаж в других странах не объявлены.