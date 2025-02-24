Инсайдер раскрыл новые данные о дате релиза и характеристиках Redmi K90

По данным инсайдера Digital Chat Station, компания Redmi планирует представить новую линейку смартфонов K90 в октябре этого года. Предыдущее поколение K80 появилось на месяц позже – в ноябре 2024 года.

Инсайдер также рассказал, что Pro-версия устройства получит новые процессоры Qualcomm, 50-мегапиксельную перископическую камеру и плоский 2K-дисплей.

Однако за улучшенные характеристики придется заплатить. Если Redmi K80 Pro на старте продаж стоил по цене от $510, то прогнозируемая цена K90 Pro составит около $700.