В Ашхабаде состоялась межведомственная встреча по упрощению таможенных процедур

В Центральном аппарате Государственной таможенной службы Туркменистана состоялась межведомственная встреча.

Участники встречи — представители агентств «Tуркмендемирёллары» и «Туркменавтоулаглары», ОАО «Транспортно-логистический центр Туркменистана», сотрудники ряда транспортно-логистических компаний страны, члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, а также частные предприниматели и таможенные брокеры.

Специалисты таможенной службы проинформировали участников о проводимых мероприятиях, направленных на упрощение таможенных процедур и способствующих увеличению торговли, в том числе возможностях предоставления предварительной электронной информации о ввозимых на территорию страны товарах, а также получения статуса Уполномоченного экономического оператора.

Как сообщается на сайте таможенной службы, в ходе встречи были представлены практические примеры предоставления предварительной информации международными перевозчиками. Также были разъяснены таможенные процедуры в отношении товаров, вывозимых из Туркменистана, в том числе оформление товаров, пересекающих таможенную границу на основании разрешений государственных органов.

Участники встречи выразили общее мнение, что взаимодействие таможенных, государственных контролирующих и правоохранительных органов с участниками внешнеэкономической деятельности приведет к достижению значительных результатов, отмечает источник.