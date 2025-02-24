В Ашхабаде прошло заседание технического комитета CADAP

В отеле «Арчабил» в Ашхабаде 21 февраля прошло очередное заседание Технического комитета Программы по предотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии (CADAP).

В мероприятии по оценке прогресса, получения обратной и обсуждения возможностей дальнейшей реализации программы приняли участие представители Европейского Союза и Правительства Туркменистана.

Среди участников присутствовали ключевые заинтересованные стороны, включая Генеральное управление международных партнерств Европейской комиссии (DG INTPA), делегации ЕС в Казахстане, Кыргызской Республике и Туркменистане, представителей Правительства Туркменистана: Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел, Министерство образования, Министерство здравоохранения и медицинской промышленности, Министерство национальной безопасности, работников Генеральной прокуратуры, Государственной миграционной службы, Государственного комитета по физической культуре и спорту и Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули. В обсуждениях также участвовали представители гражданского общества, такие как «Йенме», «Ынамлы эгиндеж» и «Яш ярдамчы».

Представитель Министерства иностранных дел Якуп Сапаров, открывая заседание, подчеркнул роль Туркменистана как центра многосторонних форумов и дискуссий по вопросам здорового образа жизни и борьбе с психоактивными веществами. Он выразил признательность CADAP за вносимый вклад, в частности, за проведение Региональной конференции по укреплению потенциала общественных и пенитенциарных служб в области лечения и профилактики употребления психоактивных веществ (26–27 ноября 2024 года) и Международной конференции по Усовершенствование профилактики употребления психоактивных веществ, сокращения предложения и развитие национальной экспертизы в области аддиктологии и лечения в Центральной Азии (27–28 ноября 2024 года). Эти мероприятия, прошедшие в Ашхабаде, собрали специалистов из стран Центральной Азии, ЕС и Латинской Америки.

Борислав Димитров, менеджер программ в Делегации ЕС в Туркменистане отметил усилия Правительства Туркменистана в борьбе с незаконным оборотом и потреблением наркотиков и вклад страны в обеспечение региональной стабильности. Он подтвердил приверженность ЕС поддержке научно обоснованной наркополитики, укреплению национального потенциала и развитию регионального сотрудничества в Центральной Азии.

Козимо Ламберти, менеджер программ в Делегации ЕС в Кыргызской Республике подчеркнул, что Туркменистан привлекает все больше внимания международных организаций как нейтральная площадка для проведения многосторонних диалогов по чувствительным вопросам, таким как безопасность и проблемы, связанные с наркотиками.

Помимо пленарных заседаний на встрече были проведены двусторонние встречи ЕС с представителями Министерства внутренних дел, Министерства образования и Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

CADAP остается приверженной укреплению регионального сотрудничества, развитию национального потенциала и внедрению научно обоснованных подходов к решению проблем, связанных с наркотиками, в Центральной Азии, сообщается в пресс-релизе ЕС.