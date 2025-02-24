Астрономы обнаружили экзопланету с металлическими дождями и сверхзвуковыми ветрами

Международная группа ученых провела детальное исследование необычной экзопланеты Тилос (WASP-121b), расположенной в 880 световых годах от Земли. Планета демонстрирует одни из самых экстремальных климатических условий среди всех известных науке небесных тел, сообщает Report.az cо ссылкой на научный журнал Nature.

Тилос, превосходящий Юпитер по размерам в 1,74 раза и по массе в 1,16 раз, находится настолько близко к своей звезде, что температура на его поверхности достигает беспрецедентных 2360 Кельвинов (более 2000°C). При таких экстремальных условиях атмосфера планеты постоянно испаряется в космическое пространство.

Исследования, проведенные с помощью телескопов Европейской южной обсерватории (ESO), позволили создать трехмерную модель атмосферы Тилоса. Ученые обнаружили уникальные атмосферные явления: на планете идут дожди из расплавленных металлов, а сверхзвуковые ветры, самые быстрые среди всех известных экзопланет, разносят облака из железа и титана.

Особое внимание исследователей привлек температурный перепад между дневной и ночной сторонами планеты, достигающий 950 Кельвинов. Такая разница порождает мощные атмосферные потоки, формирующие уникальный климат планеты.