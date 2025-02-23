Японские мастера народного исполнительского искусства провели мастер-классы в Ашхабаде

Приехавшие в Ашхабад мастер национального японского танца г-жа Уэда Чихо и музыкант г-н Кикучи Ютака провели серию мастер-классов в средне-специальных и высших учебных заведениях столицы.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», на протяжении недели японские артисты посетили Туркменскую национальную консерваторию имени М. Кулиевой и Специальную музыкальную школу имени Д. Овезова. Здесь они рассказали студентам о тонкостях театра Кабуки, исполнением национальных танцев, народным пением и игрой на традиционном музыкальном инструменте – сямисэн.

На открытом уроке в Туркменском государственном институте культуры гостей ждал творческий подарок-выступление от участников фольклорно-танцевального коллектива Miras. Участники ансамбля исполнили старинный туркменский танец «куштдепди», включенный в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Вдохновившись народным танцем, гости принялись разучивать движения «куштдепди.

Затем Уэда Чихо под аккомпанемент сямисэн исполнила танец цветения сакуры. Некоторые элементы танца освоили участники хореографической группы, совершенствуя свое мастерство под чутким руководством японской танцовщицы.

В музее Института гостей ознакомили с богатым историко-культурным наследием Туркменистана.

В этом году Туркменистан и Япония отмечают 33-летие установления дипломатических отношений, и данный культурный обмен дополнил насыщенное культурно-гуманитарное сотрудничество между двумя странами.