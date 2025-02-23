Японские артисты выступили на приеме в Ашхабаде в честь дня рождения Императора Нарухито

Мастера японского народного исполнительского искусства г-жа Уэда Чихо и г-н Кикучи Ютака выступили на приёме в честь предстоящего дня рождения Императора Японии Нарухито, который прошел в Ашхабаде 21 февраля. Приём был организован Посольством Японии в Туркменистане.

Старинное народное искусство танца, которое продемонстрировала Уэда Чихо под звуки традиционного музыкального инструмента сямисэна в руках Кикучи Ютаки, покорили сердца приглашённых гостей.

В концерте также приняли участие туркменские студентки, которые уже научились ловко управляться с веером — традиционным японским атрибутом в танце.

Трёхструнный щипковый музыкальный инструмент Сямисэн – один из важных составляющих народной культуры и музыки Японии.

После выступления японские артисты с удовольствием фотографировались со всеми желающими – на память о выдающемся вечере.