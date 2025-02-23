Туркменские текстильные фабрики получат новую организационную форму

Ряд хлопкопрядильных фабрик Министерства текстильной промышленности Туркменистана изменит свою организационно-правовую форму в рамках модернизации отрасли. Соответствующее предложение вице-премьера Н.Атагулыева было одобрено Президентом Сердаром Бердымухамедовым на заседании Кабинета Министров, проведенном по цифровой системе.

В ходе заседания вице-премьер доложил о мерах по повышению эффективности работы текстильных предприятий и приведению их деятельности в соответствие с современными требованиями.

Глава государства, одобрив инициативу по преобразованию системы управления предприятий отрасли и укреплению их материально-технической базы, поручил вице-премьеру провести необходимую работу по реализации данных мер.