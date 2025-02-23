Туркменистан примет новую концепцию развития цифровой экономики до 2029 года

Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Мамметхан Чакыев на заседании правительства доложил о завершении реализации текущих документов по развитию цифровой экономики Туркменистана и представил новые проекты, сообщает TDH.

В частности, было подчеркнуто, что в учреждениях, на предприятиях и в организациях проводятся значительные работы по повышению уровня использования информационно-коммуникационных технологий, улучшению материально-технической базы, внедрению электронного документооборота и новых методов работы, а также повышению квалификации специалистов.

Президент Сердар Бердымухамедов одобрил предложение о развитии цифровой экономики на 2026–2028 годы, поручив руководителю Агентства принять надлежащие меры.