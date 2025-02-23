Посольство Туркменистана в РФ провело фестиваль «Единство в традициях – шаг к миру»

В Российском университете дружбы народов (РУДН) прошел фестиваль «Единство в традициях – шаг к миру», организованный по инициативе Посольства Туркменистана, сообщила пресс-служба туркменской дипмиссии в Москве.

Мероприятие приурочено к 30-летию нейтралитета Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия.

В программу вошли выступления артистов с народными танцами и песнями, а также выставка ковровых изделий, традиционной посуды и украшений, подчеркивающих национальный колорит. Также был представлен специально подготовленный посольством видеоролик о последних достижениях Туркменистана.

Участники фестиваля отметили актуальность лозунга 2025 года, объявленного в Туркменистане «Годом мира и доверия», подчеркивая, что фестиваль стал важным шагом к укреплению связей между студентами из разных стран и атмосферы дружбы, которой славится РУДН.

По данным туркменского посольства, в настоящее время в Российском университете дружбы народов обучается 1270 граждан Туркменистана.