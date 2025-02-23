Глава Шанхайского музея посетил Академию художеств Туркменистана

В ходе своего визита в Ашхабад руководитель Шанхайского музея коллекции искусств Ху Муцин и начальник отдела международных связей музея Мао Сивэя ознакомились с деятельностью столичных музеев и посетили Государственную академию художеств Туркменистана.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», гостям из КНР была организована экскурсия по вузу, в рамках которой они ознакомились с экспонатами «Золотого» фонда вуза, где хранятся лучшие дипломные, курсовые и конкурсные работы студентов разных лет.

В рамках экскурсии администрация учебного заведения и педагоги познакомили делегацию с историей, искусством, традициями и обычаями туркменского народа.

Г-н Ху Муцин, впечатленный экскурсией, особенно выделил живописные и скульптурные изображения ахалтекинских скакунов, подчеркнув, что эти знаменитые по всему миру кони являются не только национальным достоянием, но и объектом научного интереса.

При этом почётный гость озвучил идею возможности сотрудничества с Туркменистаном.

Шанхайский музей коллекции искусств является членом Международного совета музеев (ICOM) и Ассоциации музеев Китая. Он отмечен как общественная организация и включен в модели Национального управления культурным наследием и Муниципального управления культурным наследием Шанхая.