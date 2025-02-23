В марте в Ашхабаде введут в эксплуатацию новые жилые дома

В марте 2025 года в Ашхабаде планируется ввод в эксплуатацию новых многоквартирных домов в жилом массиве Парахат-7 и Бюзмейинском этрапе. Среди них – специализированный дом для людей с ограниченными возможностями и граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Об этом сообщила вице-премьер Бахар Сейидова на заседании правительства.

В рамках празднования Международного женского дня состоится награждение матерей почетным званием «Ene mähri». Женщинам, воспитавшим восемь и более детей, будут вручены ключи от новых квартир. Праздничный концерт пройдет во Дворце мукамов.

В марте также запланированы мероприятия, посвященные Международному году мира и доверия и 30-летию нейтралитета Туркменистана: конференции, творческие встречи, выставки и конкурсы.

21-22 марта в стране отметят Национальный праздник весны (Новруз байрамы) праздничными концертами.

Президент Сердар Бердымухамедов поручил обеспечить широкое освещение всех праздничных мероприятий марта и надлежащую подготовку к открытию новых социально-культурных объектов.