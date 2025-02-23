В Ашхабаде открыта художественная выставка студенческих работ

Вчера в Государственной академии художеств Туркменистана открылась художественная выставка, посвященная Международному году мира и доверия, а также 30-летию нейтралитета Туркменистана.

Цель выставки – предоставить возможность студентам продемонстрировать свои работы широкой публике, простимулировать их творческое усердие, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Студенческие работы, представленные на выставке, раскрывают темы быта и жизни народа, национальной культуры и истории родного края, миролюбия и открытости туркменистанцев.

Одними из первых с экспозицией познакомились совсем юные посетители — дошколята и учащиеся младших классов общеобразовательных учебных заведений Ашхабада.