В Астраханском вузе состоялся концерт в честь 30-летия нейтралитета Туркменистана

Вчера в рамках праздничных мероприятий в честь 30-летия нейтралитета Туркменистана, а также по случаю Дня родного языка в Астраханском государственном техническом университете состоялся концерт. Об этом сообщается в пресс-релизе туркменского консульства в Астрахани.

Консул Туркменистана Гадам Иламанов, выступая перед собравшимися, отметил значение нейтрального статуса Туркменистана и важности сохранения родного языка.

Концертные номера, подготовленные силами студентов вуза, включали исполнение туркменских народных песен и музыкальных произведений.

Особое внимание гостей мероприятия привлекла выставка, среди экспонатов которой демонстрировались образцы туркменского национального искусства, элементы традиционной одежды, ювелирные украшения, а также печатные издания на туркменском языке.

В рамках мероприятия состоялась встреча консула с ректором университета, на которой стороны обсудили возможности дальнейшего сотрудничества в области образования и культуры, отмечает источник.