«Аркадаг» досрочно стал победителем Кубка Федерации футбола Туркменистана

Футболисты «Аркадага» досрочно завоевали Кубок Федерации футбола Туркменистана 2025 года. Команда под руководством Владимира Байрамова обеспечила себе титул после уверенной победы над «Мервом» со счетом 3:0 в четвертом туре.

«Аркадаг» демонстрирует безупречную игру на протяжении всего турнира, одержав победы во всех предыдущих матчах: против «Небитчи» (4:1), «Ахала» (3:2) и «Шагадама» (6:2).

С 12 набранными очками «Аркадаг» стал недосягаем для преследователей. Ближайший конкурент – «Ахал» – имеет 9 очков после победы над «Шагадамом» (1:0). Далее в турнирной таблице расположились три команды с одинаковым количеством очков (по 4): «Ашхабад», «Небитчи» и «Мерв». Замыкает таблицу «Шагадам» с 1 очком.

Заключительный матч турнира «Аркадаг» проведет 23 февраля против «Ашхабада». В этот же день состоятся встречи «Шагадам» – «Небитчи» и «Мерв» – «Ахал».

Все матчи Кубка ФФТ-2025 проходят в генгешлике Бабарап Геоктепинского этрапа.

В марте победителей турнира ждет международный старт – «Аркадаг» встретится с индийским клубом «Ист Бенгал» в четвертьфинале Лиги вызова АФК. Матчи запланированы на 5 и 13 марта.