Туркменский и корейский вузы обсудили сотрудничество в области магистерских программ

Проректор по науке Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади Сельби Батырова приняла участие в международной конференции «Совместное будущее: глобальный талант и местное сообщество». Мероприятие было организовано Канвонским национальным университетом и проходило в городах Сеул и Чхунчхон, об этом сообщили Turkmenportal в лингвистическом вузе.

В рамках конференции состоялась встреча с ректором Канвонского национального университета, где обсуждались перспективы сотрудничества в области магистерских программ между двумя учебными заведениями. Во время выступления туркменская сторона представила видеоролик о преподавании корейского языка в Туркменском институте.

Стороны подтвердили намерение развивать двустороннее научно-образовательное сотрудничество.