Специализированная военная школа Туркменистана переехала на новый адрес

Министерство обороны Туркменистана официально зарегистрировало изменение адреса Специализированной военной школы. Согласно приказу №27 от 23 января 2025 года, подписанному министром обороны генерал-лейтенантом Бегенчем Гундогдыевым, учебное заведение теперь располагается по адресу: проспект Великого Сапармурата Туркменбаши, дом 35.

Ранее военная школа находилась на улице Героя Туркменистана Атамурата Ниязова, дом 139. Соответствующие изменения внесены в Устав специализированных военных школ Министерства обороны Туркменистана.

Приказ был согласован с Министром образования Туркменистана Джумамуратом Гурбангельдыевым и прошел государственную регистрацию в Министерстве юстиции Туркменистана 13 февраля 2025 года.

Контроль за исполнением приказа возложен на заместителя Министра обороны Туркменистана по воспитательной работе, подготовке кадров и войск.