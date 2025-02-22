Состоялась церемония запуска мобильного приложения таможенной службы Туркменистана

На днях состоялся торжественный запуск мобильного приложения Государственной таможенной службы Туркменистана, которое было разработано в рамках компонента 4 «Укрепление трансграничного сотрудничества» Программы содействия управлению границами в Центральной Азии Фаза 10 (БОМКА 10).

Цель данного приложения — быстрый и удобный доступ к основным таможенным правилам и требованиям. Приложение помогает соблюдать процедуры, всегда быть в курсе последних изменений и представляет мобильный доступ ко всей необходимой информации, сообщается на сайте таможенной службы.

Мобильное приложение также предоставляет возможность заполнить пассажирскую декларацию в онлайн и оффлайн формате.

Церемония запуска приложения была организована в сотрудничестве с финансируемой Европейским Союзом Программой содействия управлению границами в Центральной Азии, с участием заместителя председателя Государственной таможенной службы Туркменистана, руководителей БОМКА 10, представителей Европейского Союза, а также сотрудников таможенных и пограничных ведомств стран Центральной Азии.

Было отмечено, что приложение будет полезно как в работе таможенников, так и для предпринимателей и путешественников, желающих пересечь границы Туркменистана.