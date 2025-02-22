Сердар Бердымухамедов и шейх Мансур бин Зайед обсудили сотрудничество

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с вице-президентом, заместителем премьер-министра и министром по делам Аппарата Президента ОАЭ шейхом Мансуром бин Зайед Аль Нахайяном, в ходе которой стороны обсудили укрепление двусторонних отношений и расширение сотрудничества в различных сферах, сообщает TDH.

На встрече было подчеркнуто, что отношения между государствами, установленные в 1995 году, носят дружественный и братский характер, основываясь на принципах взаимного уважения, равноправия и выгодного партнерства. За прошедшие годы наблюдается поступательный рост объемов взаимного торгового оборота, особенно в энергетической, нефтегазовой, транспортной и аграрной сферах. Компании из ОАЭ активно участвуют в реализации крупных проектов на территории Туркменистана.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено международному сотрудничеству. Собеседники отметили важную роль нейтрального статуса Туркменистана и стратегических целей ОАЭ в укреплении межгосударственных отношений на мировой арене.

Президент Сердар Бердымухамедов также напомнил, что 2025 год объявлен «Международным годом мира и доверия» по инициативе Туркменистана, что совпадает с 30-летием признания ООН статуса нейтралитета страны. Глава государства пригласил шейха Мансура бин Зайед Аль Нахайяна принять участие в международном форуме, который состоится 12 декабря текущего года в Ашхабаде, выразив уверенность, что это станет значительным вкладом в укрепление двусторонних дружеских отношений.