Президента ОАЭ пригласили в Ашхабад на Международный форум мира и доверия

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов передал приглашение Президенту ОАЭ Шейху Мохаммеду бин Зайед Аль Нахайяну на Международный форум мира и доверия, который состоится 12 декабря 2025 года в Ашхабаде. Приглашение было вручено во время встречи с вице-президентом ОАЭ шейхом Мансуром бин Зайед Аль Нахайяном, сообщает TDH.

В ходе встречи Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул особое значение участия лидера ОАЭ в предстоящем форуме, который приурочен к 30-летию нейтралитета Туркменистана и пройдет в рамках объявленного ООН «Международного года мира и доверия».

Представитель ОАЭ в свою очередь заверил, что Объединенные Арабские Эмираты традиционно поддерживают туркменские инициативы, выдвигаемые на площадке ООН и направленные на укрепление мира и стабильности.

Стороны также обсудили перспективы расширения двусторонних отношений, отметив, что сотрудничество с ОАЭ является одним из приоритетов внешней политики Туркменистана. Особое внимание было уделено необходимости укрепления партнерства в сферах культуры, науки, образования и искусства, включая проведение взаимных Дней культур и профильных выставок.